Sotto sequestro l’auto della giovane mamma morta in un incidente stradale

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – È stata sequestrata dai carabinieri l’auto di Marta Gaggioli, la giovane donna, mamma di una bambina di sei anni, morta la scorsa notte in un incidente stradale nel paese di Castiglione della Pescaia.

L’auto è stata sequestrata dai Carabinieri delle Stazioni di Buriano e Castiglione della Pescaia, che sono intervenuti nella notte sull’incidente avvenuto in corso Libertà. L’auto ha sbandato andando a schiantarsi contro un muro alla sinistra rispetto alla direzione di marcia.

A bordo la sola conducente, morta a seguito dell’impatto, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, così come la vettura, posta sotto sequestro. Al momento sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per stabilire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente