Incidente nella notte: muore giovane donna

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una donna di 34 anni è morta la scorsa notte in un incidente avvenuto a Castiglione della Pescaia. La donna, residente in via Veneto, all’una di notte si trovava a bordo della propria auto e stava percorrendo via Veneto, la strada che da Castiglione va verso Follonica.

Non si sa ancora cosa sia successo, ma l’auto ha sbandato, schiantandosi contro un muro all’altezza del bar Ciro. Sono stati i vicini i primi ad accorrere, dopo aver sentito lo schianto. Purtroppo per la donna, residente a Castiglione della Pescaia, non c’è stato nulla da fare. La donna aveva una figlia di pochi anni.

Sul posto la Croce rossa di Castiglione della Pescaia e i carabinieri.