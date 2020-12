Fugge dal reparto Covid per tornare a casa

GROSSETO – È fuggito dal reparto Covid dell’ospedale Misericordia in cui era ricoverato. Ha aspettato che facesse notte, e poi ha approfittato di una distrazione del personale sanitario impegnato, in quel momento, in altre attività, ed è fuggito.

Il paziente è uscito dall’ospedale la scorsa notte ed è tornato alla propria abitazione. Alla scoperta gli operatori sanitari hanno subito allertato le forze dell’ordine che si sono prontamente attivate nella ricerca del paziente.

Rintracciato a casa propria, il paziente è stato ricondotto nel reparto Covid dell’ospedale grossetano e le sue condizioni di salute sono nella norma.