Coronavirus in Italia, più casi con meno tamponi: i nuovi positivi sono 24.099. 814 i morti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

In crescita i nuovi casi: oggi ci sono 24.099 nuovi positivi, 874 in più rispetto a ieri quando erano 23.225.

In calo il numero dei tamponi effettuati, che è pari a 212.741, ovvero 13.988 in meno rispetto a ieri quando erano 226.729.

Diminuisce il numero di morti, che sono 814, mentre ieri se ne registravano 993 (-179).

In crescita il numero di guariti: sono 25.576, ieri 23.474 (+2.102).

Continuano a diminuire i ricoveri: in totale sono 31.200 (-572, ieri -682, mercoledì -357, martedì -376, lunedì +308). In calo le terapie intensive, che in totale sono 3.567 (-30, ieri -19, mercoledì -47, martedì -81, lunedì -9). In merito c’è da evidenziare che la Regione Campania ha comunicato che al momento non è possibile trasmettere i dati di ingressi in terapia intensiva del giorno perché in corso di definizione.

Ecco i dettagli:

• Attualmente positivi: 757.702 (-2.280, ieri -1.248, mercoledì -18.715, martedì -8.526, lunedì -7.300)

• Deceduti: 58.852 (+814, ieri +993, mercoledì +684, martedì +785, lunedì +672)

• Dimessi/Guariti: 872.385 (+25.576, ieri +23.474, mercoledì +38.740, martedì +27.088, lunedì +23.004)

• Ricoverati: 31.200 (-572, ieri -682, mercoledì -357, martedì -376, lunedì +308)

• di cui in terapia intensiva: 3.567 (-30, ieri -19, mercoledì -47, martedì -81, lunedì -9)

• Tamponi: 22.767.130 (+212.741, ieri +226.729, mercoledì +207.143, martedì +182.100, lunedì +130.524)

Totale casi: 1.688.939 (+24.099, ieri +23.225, mercoledì +20.709, martedì +19.350, lunedì +16.377)