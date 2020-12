Coronavirus: 30 positivi all’Argentario, due i ricoverati. Nove guariti nell’ultima settimana

MONTE ARGENTARIO – “Ad oggi nel nostro Comune sono in isolamento per positività 30 soggetti, di cui 14 maschi e 16 femmine”.

A darne notizia Francesco Borghini, sindaco di Monte Argentario, nel consueto bollettino settimanale.

“Di questi – prosegue – una femmina ed un maschio risultano ancora ricoverati presso l’ospedale di Grosseto. Tutti gli altri hanno situazioni asintomatiche o con sintomi lievi.

Di positivo segnalo che durante questa settimana si sono registrate anche ben nove guarigioni.

Informo anche che la campagna di consegna delle mascherine si è conclusa con ottimi risultati, essendone state consegnate oltre l’85%.

Nella prossima settimana sarà pubblicata la procedura per poter accedere alla consegna dei pacchi alimentari che, materialmente, verranno portati ai domicili dei beneficiari con scadenze bisettimanali a partire dal 17 dicembre.

Alcuni generosi donatori hanno effettuato il versamento sul c/c del Comune dedicato al sostegno dei più fragili ed aperto presso il Monte dei Paschi di Siena IBAN IT 39 O 01030 72302 000001237621.

A loro vada il mio più sincero ringraziamento così come ai tanti volontari che hanno contribuito al successo della distribuzione delle mascherine e a quanti si sono resi disponibili per sostenere la non facile azione di consegna a domicilio degli aiuti alimentari e medicinali.

Chiudo – conclude – raccomandando a tutti voi di tenere alta la guardia e rispettare con scrupolo tutte le necessarie precauzioni e cautele”.