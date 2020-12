266 mila euro per le imprese: arriva il prestito d’onore del Comune di Grosseto

GROSSETO – È stato pubblicato il bando per accedere al Prestito d’onore per le imprese e liberi professionisti. Per conoscere tutte le informazioni è possibile consultare l’Albo online dell’Ente oppure la sezione Novità nella homepage del sito del Comune di Grosseto.

L’Amministrazione locale, ben conscia della difficile situazione che sta vivendo il Paese, ha deciso di non abbandonare gli operatori economici del settore, fornendo uno strumento in più per combattere la crisi.

Il Prestito d’onore, previsto fra le varie misure del Nucleo Fenice, prevederà un fondo iniziale di 266 mila euro. La volontà è quella di incentivare la ripartenza economica del territorio e di tutelare i cittadini.

Ai finanziamenti potranno accedervi imprese individuali, società di persone, società a responsabilità limitata, anche semplificata, o società cooperative ed i liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva, con sede legale, o localizzazione dell’attività, nel Comune di Grosseto, che sono state sottoposte a restrizioni o chiusure a seguito del Dpcm del 13 ottobre e che hanno registrato una riduzione del volume d’affari di almeno il 20%, nel periodo di maggio-ottobre 2020 rispetto all’anno precedente.

Si ricorda che le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta certificata comune.grosseto@postacert. toscana.it,e potranno essere presentate fino alle 23.59 del 18 dicembre 2020.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a aiutagrosseto@comune.grosseto. it oppure chiamare il numero 0564 488863