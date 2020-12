ULTIMORA – Coronavirus in Toscana: i nuovi casi crescono, sono 929. Oggi si attendono decisioni del Governo

GROSSETO – I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 929 su 14.469 tamponi molecolari e 3.492 test rapidi effettuati. I nuovi positivi di oggi sono il 6,4% dei tamponi effettuati. La percentuale quindi rimane bassa.

Per oggi è attesa la decisione del ministero della salute, dopo l’analisi dei dati delle ultime due settimana da parte del comitato tecnico scientifico, per capire se la Toscana potrà cambiare area di rischio e tornare dopo quasi 20 giorni in zona arancione già da sabato o domenica.

Ad anticipare i dati della Toscana, il presidente della Regione Eugenio Giani: «Ringrazio tutte le volontarie e i volontari che si impegnano ogni giorno, il nostro sistema sanitario regionale non può fare a meno del loro generoso contributo».