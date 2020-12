«Toscana in zona arancione da domenica». La conferma arriva da Giani

FIRENZE – La Toscana passa in zona arancione a partire da domenica 6 dicembre. È stato il governatore della Regione, Eugenio Giani, a confermarlo durante la trasmissione Omnibus in onda su La7 questa mattina.

«Passeremo in zona arancione da domenica 6 dicembre» ha affermato Giani che invita i toscani alla prudenza per garantire il successivo passaggio in zona gialla fra altre due settimane.

«Anche oggi – dice – i nostri dati sono da Rt1 e quindi da regione gialla e non rossa. Chiuderemo la settimana con una media di 5-6mila contagiati rispetto ai 16mila della prima settimana di novembre che determinò il passaggio in regione rossa. Attualmente sono occupati 270 posti nelle terapie intensive su 550 a disposizione, è un dato che sta scendendo molto lentamente».

Giani invita alla prudenza specialmente durante le festività natalizie e si dichiara in linea con il governo centrale, ma afferma di trovare «eccessivo» il divieto di spostamenti tra un Comune e un altro.

«A mio avviso – ribadisce – bisogna evitare un “libera tutti”. In Toscana abbiamo una situazione per la quale dobbiamo essere molto accorti perché basta un niente per riprendere la spirale a portarci alla terza ondata».