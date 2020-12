Solounminuto celebra la Giornata dei diritti delle persone con disabilità con un video

GROSSETO – Il 3 dicembre ricorre la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. La campagna #solounminuto, nata tre anni fa a Grosseto su iniziativa di Lorella Ronconi, invita a riflettere sul significato di questa data pubblicando sulla propria pagina Facebook, seguita da oltre 12mila persone in Italia e all’estero, un video con la riflessione del professor Marcello Campomori, docente di scuola media, letta da Flavia Musella; il video, montato da Katia Niccoli, è accompagnato dalle note del maestro Ezio Bosso. Gli autori del video sono tutti volontari e sentinelle della campagna di educazione e sensibilizzazione per l’accessibilità e per l’autonomia delle persone disabili e fragili.

“Un giorno all’anno tutto l’anno” è il motto dell’edizione di quest’anno della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita nel 1992 dall’Onu per promuovere il benessere e i diritti dei disabili e combattere le discriminazioni.

“In genere – si legge nel post di #solounminuto che accompagna il video – ci ricordiamo molto di più della giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, della giornata contro il cancro, di quella sull’autismo, di quella sulle persone rese invalidi dal lavoro e via via dicendo.

Forse il 3 dicembre è una data sempre più dimenticata perché non ha colore? Eppure l’Onu ha adottato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità che è stata ratificata dall’Italia nel 2009. Eppure l’articolo 3 della Costituzione ci insegna che abbiamo eguali diritti davanti allo Stato.

Questa giornata è per tutte le persone diversamente abili, anche le persone con autismo, anche gli invalidi sul lavoro, anche le donne maltrattate che hanno perso alcune abilità, anche molti anziani diventati disabili a causa della loro condizione. Con questo video vogliamo rendere visibile ciò che è troppo spesso invisibile”.

Anche il Ministero dell’Istruzione, con una nota del 30 novembre scorso, invita studenti, docenti, famiglie e associazioni a partecipare alla giornata del 3 dicembre: tutti sono chiamati a promuovere iniziative di sensibilizzazione per la piena inclusione delle persone con disabilità.

Anche #solounminuto ha voluto fare la sua parte con un video emozionante presente su YouTube e sulla propria pagina Facebook ufficiale.