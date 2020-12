Recupero Ecoballe, soddisfazione della Regione: «Ottimo lavoro, frutto della collaborazione tra istituzioni»

FIRENZE – L’assessore regionale all’ambiente Monia Monni ha commentato con soddisfazione la conclusione delle operazioni di recupero delle ecoballe disperse nel Golfo di Follonica nel 2015 dalla motonave Ivy. In tutto sono 32 quelle recuperate.

“Esprimo la mia soddisfazione – ha spiegato – per il lavoro svolto fino ad oggi per il recupero delle ecoballe, disperse nel Golfo di Follonica, che rischiavano di essere una vera e propria bomba ecologica. Provvederemo allo smaltimento delle ecoballe recuperate, grazie al contributo di Sei Toscana. Il risultato che raggiungeremo sarà frutto della collaborazione tra istituzioni: Regione, Protezione Civile Nazionale, Marina Militare, Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Ispra, Arpat, Comune di Piombino e Comune di Follonica”.

“La Regione – ha concluso Monni – ha svolto il proprio ruolo impegnandosi in prima linea per la risoluzione di un grave problema legato ad un rischio ambientale per il nostro mare. Resta l’auspicio e la speranza di poter, quanto prima, individuare e recuperare le balle ancora disperse in mare”.