noiconleimprese: la campagna della Camera di Commercio per promuovere l’uso dei servizi digitali

GROSSETO – #noiconleimprese è la campagna lanciata dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno su tutti i propri canali per promuovere l’uso dei servizi digitali. Lo scopo è accompagnare l’utente, in modo semplice ed intuitivo, a scoprire le possibilità a disposizione. La sezione del sito www.lg.camcom.it offrirà regolarmente approfondimenti, guide, tutorial per conoscere le nuove possibilità e apprenderne rapidamente l’uso.

Quest’anno, per rispondere all’emergenza sanitaria che ha compromesso quasi per intero il 2020, le Camere di Commercio hanno messo in campo nuove soluzioni digitali oltre a quelle già a disposizione prima dell’emergenza sanitaria: è aumentato infatti il numero dei servizi resi disponibili direttamente da pc, tablet e smartphone, gratuiti o soggetti a diritti di segreteria di piccola entità, senza dover più recarsi agli sportelli.

Inizialmente si è voluto dare continuità al lavoro delle imprese, anche a distanza, per poter svolgere tutte le attività senza spostamenti. Ora l’obiettivo è sfruttare questo grande movimento verso il digitale per rendere i nuovi servizi un’abitudine. L’obiettivo è incrementare il loro utilizzo, perché semplicemente a volte la fretta e l’abitudine frenano la sperimentazione e l’uso di nuovi servizi.

Le Camere di Commercio offrono infatti un pacchetto di strumenti semplici, sicuri, intuitivi. La chiave è la multicanalità: l’utente può usarli da casa direttamente da pc, tablet o smartphone senza andare agli sportelli.

La campagna inizia dal Registro delle Imprese, cuore pulsante del sistema camerale, una banca dati preziosa e consultabile, grazie alla quale ogni imprenditore può accedere alle informazioni che lo riguardano in modo rapido e completo. Può ottenere documenti, visure, bilanci direttamente dallo smartphone; e grazie a servizi di supporto come “Ateco” può essere sempre aggiornato sulle categorie di interesse e le norme applicate anche dai Comuni; inoltre, c’è la possibilità di ottenere Elenchi, un vero e proprio strumento per il marketing. Si proseguirà poi con l’identità digitale (Spid) e l’emissione a distanza delle Cns, due degli strumenti di cui è indispensabile dotarsi oggi.