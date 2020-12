Lamioni nominato vicepresidente di Confartigianato Toscana «Sono onorato»

GROSSETO – Giovanni Lamioni, presidente di Confartigianato imprese Grosseto, è stato nominato vicepresidente vicario di Confartigianato Toscana. L’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali ha eletto Luca Giusti presidente di Confartigianato Toscana e tre vicepresidenti: oltre a Lamioni, unico vicepresidente vicario, anche Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato imprese Firenze, e Michela Fucile, presidente di Confartigianato imprese Lucca. A Lamioni sono state attribuite le deleghe alle attività produttive, economia, credito, turismo e lavoro.

“Sono onorato della carica di vicepresidente vicario – commenta Lamioni – perché da tanti anni che sono nel sistema di Confartigianato non ho ricordo di un vicepresidente che è stato anche vicario, in più con deleghe così determinanti. In passato, diverse associazioni mi avevano chiesto la disponibilità a candidarmi come presidente, ma ho sempre rifiutato perché avrei dovuto lasciare la Confartigianato di Grosseto. Ho deciso di accettare questa nomina perché mi permette di mantenere l’impegno come presidente di Confartigianato imprese Grosseto, che per me è prioritario, rivestendo però anche un ruolo determinante a livello regionale. Questa volta ho dato la mia disponibilità proprio per il ruolo di vicepresidente vicario e per le deleghe pesanti, ma anche perché mi piace l’impostazione del presidente Giusti che ha voluto tre vicepresidenti di peso in modo da non avere un uomo solo al comando, come purtroppo troppe volte è successo in Confartigianato, con il risultato di allontanare le associazioni territoriali”.

Classe 1963, Lamioni è il fondatore di Atlante, realtà che opera nel settore del restauro e della formazione. E’ anche professore straordinario in artigianato artistico all’Università Mercatorum di Roma e ricopre la carica di presidente di Artex – Centro per l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana. Nel 2012 è stato insignito del Grifone d’oro, massima onorificenza al valore civile del Comune di Grosseto