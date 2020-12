Coronavirus: il Giglio torna ad essere Covid-free

ISOLA DEL GIGLIO – “Il Giglio è tornato ad essere a contagio zero”. A darne notizia il sindaco Sergio Ortelli che conferma la guarigione di coloro che, negli ultimi due mesi, erano stati interessati dal contagio.

“A circa due mesi di distanza dal primo ricovero presso l’Ospedale Misericordia di Grosseto – prosegue -, tutti i casi sono stati risolti con la piena guarigione e la fine dell’isolamento. Si è bloccato ogni tipo di contagio e spero vivamente di aver lasciato alle spalle ogni genere di preoccupazione.

Rimane ancora ricoverato al Misericordia un nostro concittadino, negativo al tampone, che oramai sta mostrando evidenti segni di ripresa e la conquista della sua guarigione completa sarebbe per tutti noi una grande gioia.

Anche i quattro tamponi di monitoraggio eseguiti nella giornata di ieri sono risultati negativi, e con gli accertamenti del caso forniti dall’Autorità Sanitaria, hanno confermato le guarigioni cliniche di coloro che, negli ultimi due mesi, erano interessati dal contagio.

Si è trattato di un periodo assai complicato per la nostra comunità, ma la costanza nell’impiego delle misure è stata premiata. Adesso non dobbiamo gettare alle ortiche il risultato conquistato e proprio da qui prendo spunto per invitare i nostri concittadini a non abbassare la guardia, a perseverare nel rispetto delle regole ed a mantenere comportamenti risoluti, quei comportamenti che ci hanno consentito di traguardare un obiettivo importante.

Adesso che siamo in prossimità delle festività natalizie – conclude Ortelli – è importante per tutti, ma soprattutto per i nostri cari, mantenere un atteggiamento serio e corretto”.