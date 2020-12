Coronavirus: 24 nuovi positivi in provincia di Grosseto. 115 i guariti

GROSSETO – 24 nuovi positivi in Maremma su 864 tamponi fatti, 127 nella Asl Toscana sud est. È il bilancio odierno per quanto riguarda l’epidemia da Coronavirus. Sono questi infatti i tamponi risultati positivi sino alle 14 di oggi. 115 invece le persone guarite.

Dei 24 nuovi positivi, 12 sono nel comune di Grosseto, quattro a Roccastrada, tre a Monte Argentraio e uno nei comuni di Castell’Azzara, Cinigiano, Follonica, Gavorrano e Orbetello.

Al momento le persone positive in carico sono 1,179. Al Misericordia sono 45 i ricoverati nel reparto Covid, e 16 coloro che si trovano in terapia intensiva. 993 le persone al proprio domicilio. 1796 coloro che si trovano in quarantena per contatto stretto con positivi.

In questa settimana siamo partiti con i 37 nuovi casi di venerdì, i 39 di sabato, 25 domenica, 18 lunedì (nel fine settimana si processano solitamente meno tamponi), 14 martedì, 29 mercoledì e 24 oggi.

per quanto riguarda le fasce d’età: sino a 18 anni ci sono due nuovi positivi, tre tra i 19 e i 34, cinque tra i 35 e i 49, otto tra 50 e 64, cinque tra 65 e 79 e uno oltre gli 80 anni.

Infine sono quattro i casi di coronavirus individuati ieri e oggi, mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre, a Piombino (che si trova fuori dalla Asl sud est). A questi si aggiunge un caso sospetto in attesa di conferma: una donna di 51 anni. I pazienti positivi sono due uomini, di 55 e 81 anni, e due donne, di 25 e 57 anni. Tutti i pazienti sono in buone condizioni di salute isolati nelle proprie abitazioni.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Nuovi casi Asl TSE 127 Provincia di Arezzo 43 Provincia di Siena 57 Provincia di Grosseto 24 Extra USL 3

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 4 9 16 6 5 3 Grosseto 2 3 5 8 5 1 Siena 0 17 12 8 7 13 Totale ASL TSE 6 29 33 24 17 17

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Venerdì 27/11/20 Sabato 28/11/2020 Domenica 29/11/2020 Lunedì 29/11/20 Martedi 01/12/20 Mercoledì 02/12/20 Giovedì 03/12/20 Arezzo 71 78 47 32 37 47 43 Siena 60 26 17 12 11 43 57 Grosseto 37 39 25 18 14 29 24 Totale Asl Tse 169 148 92 62 63 122 127

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto (i comuni non indicati hanno zero nuovi casi)

Comune Nuovi casi Castell’Azzara 1 Cinigiano 1 Follonica 1 Gavorrano 1 Grosseto 12 Monte Argentario 3 Orbetello 1 Roccastrada 4

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 101 TI San Donato Arezzo 19 TI Nottola 4 Degenza Covid Misericordia Grosseto 45 TI Misericordia Grosseto 16

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1150 Provincia di Siena 1330 Provincia di Grosseto 864

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1626 Provincia di Siena 847 Provincia di Grosseto 1179

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1299 Provincia di Siena 568 Provincia di Grosseto 993

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2940 Provincia di Siena 1880 Provincia di Grosseto 1796