Bonus fiscali per ristrutturazioni edilizie: tutto quello che c’è da sapere nel webinar del Comune

PITIGLIANO – Tutto quello che c’è da sapere sulle opportunità per ristrutturare casa, usufruendo delle facilitazioni fiscali previste dai bonus per l’edilizia, sarà illustrato giovedì 10 dicembre, alle ore 15, nel corso del webinar informativo, organizzato da Comune di Pitigliano con la collaborazione di Ance Grosseto per i cittadini, che potranno seguire l’evento nella diretta facebook sulla pagina istituzionale “Comune di Pitigliano”.

Si parlerà di bonus fiscali per ristrutturazioni edili e per il rendimento energetico degli edifici, ecobonus, sismabonus, bonus facciate e superbonus del 110%.

Sarà possibile fare delle domande in diretta agli esperti scrivendo un messaggio whatsapp al numero 348 400 300 6.

Il webinar, inoltre, verrà registrato e potrà così essere sempre consultato, anche ad evento concluso, sulla pagina Facebook del Comune di Pitigliano.

“Ringrazio l’Ance di Grosseto che ha accettato il nostro invito di organizzare uno specifico webinar per i cittadini; – spiega il sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili – ci teniamo molto a far conoscere la materia delle facilitazioni fiscali, perché crediamo che rappresentino un elemento importante per quelle famiglie che da tempo attendono l’occasione giusta per ristrutturare casa, apportando migliorie sostanziali, come rifare la facciata o intervenire per migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Adesso lo potranno fare risparmiando. Come Comune stiamo spingendo sui bonus per il privato, perché crediamo che sia fondamentale far ripartire un settore, quello edile, che è bloccato ormai da troppo tempo. Inoltre, la cura del patrimonio edilizio, attraverso la manutenzione e il restauro, è essenziale per mantenere l’estetica e la funzionalità degli edifici presenti nel territorio comunale e quindi per contribuire alla cura e alla bellezza del luogo in cui viviamo.”

Il programma del webinar prevede i saluti introduttivi di Giovanni Gentili, sindaco di Pitigliano; Mauro Carri, direttore Ance Grosseto; Stefano Conti, vicepresidente Banca Tema, e Lorenza Pagliai, area manager Mps Grosseto.

Per quanto riguarda gli approfondimenti tematici la parte fiscale (sconto in fattura, cessione del credito, detrazioni e compensazioni fiscali) sarà illustrata dall’avvocato Chiara De Marcelli, dell’area fiscalità edilizia Ance; la parte tecnica (ruolo dei tecnici abilitati – asseverazioni) sarà a cura dell’ingegner Eleonora Agostini della direzione tecnologia e qualità delle costruzioni Ance.

Infine, la parte creditizia verrà spiegata da Adolfo Rastelli, responsabile marketing della Banca Tema, e da Marcello d’Ettore, responsabile dell’area sviluppo sinergie commerciali e gestione pricing del Monte dei Paschi di Siena.