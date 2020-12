200mila euro per le strade e marciapiedi della città: la Giunta approva il progetto

FOLLONICA – Qualche giorno fa la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo della manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi della città. L’intervento prevede una spesa complessiva di 200mila euro finanziata da avanzo d’amministrazione.

“Il progetto arriva a fine anno e grazie ad una volontà dell’ente di intervenire nella fase di assestamento di bilancio, all’interno del quale è stato possibile liberare e recuperare 200mila euro”, spiega il vicesindaco Andrea Pecorini con delega ai Lavori Pubblici.

“Quello che andremo immediatamente a fare è comunque un intervento di importanza strategica– dice – poiché interverremo su situazioni di criticità sopraggiunta, per esempio in conseguenza dei lavori a mare e al transito dei mezzi pesanti in via Fiume ed anche in via Isola di Cerboli, ma anche su pericolosità consistenti come quelle in incroci dove le emergenti radici dei pini stanno mettendo a rischio la viabilità e la sicurezza, per esempio intorno a via Balducci.

Ovviamente questo intervento non riuscirà a risolvere tutte le situazioni che necessiterebbero di un intervento, ma gli investimenti continueranno nel Piano delle Opere Pubbliche del 2021, nel quale ci impegneremo a effettuare interventi di manutenzione e di asfaltatura più massivi su molti punti nevralgici della città, tra i quali i passaggi più pericolosi della zona industriale”.

L’intervento di manutenzione oggetto del progetto definitivo appena approvato dall’amministrazione follonichese, che sarà realizzato a breve, riguarderà nello specifico il rifacimento della pavimentazioni stradali di via Fiume, via Isola di Cerboli, via Balducci, viale Europa incrocio con via Salceta, via delle Mimose, piazza della Stazione, via Martiri della Niccioleta via Pratelli; inoltre è prevista la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in via Massetana (tratto tra via Arioso ed il sottopasso ferroviario) e il rifacimento di un tratto di pavimentazione in bitume del marciapiede di via Palermo.