L’ufficio postale resta aperto un solo giorno a settimana. Il sindaco: «Respinta la nostra richiesta»

SCARLINO – E’ arrivata in municipio a Scarlino la risposta di Poste italiane alla richiesta del sindaco Francesca Travison di aprire due giorni a settimana – anziché solo uno – l’ufficio postale del centro abitato capoluogo. Al momento, infatti, lo sportello è a disposizione dei cittadini solo il mercoledì dalle 8.20 alle 13.45.

«Purtroppo – spiega il sindaco – la nostra istanza non ha ricevuto la risposta che speravamo: da Poste Italiane è arrivato un nuovo diniego alla richiesta di aprire almeno due mattine a settimana l’ufficio postale del centro capoluogo. Le motivazioni riportate nel documento riguardano le difficoltà che Poste sta attraversando in questo momento per dar seguito alle misure anti-contagio. Crediamo però che proprio durante un’emergenza i servizi al cittadino dovrebbero essere assicurati e facilitati, quindi continueremo a chiedere a Poste italiane quanto a nostro giudizio occorre per sopperire ai disagi che i residenti di Scarlino devono affrontare».