Lavori sulla rete idrica: deviazione del traffico all’entrata della città

PIOMBINO – Circolazione modificata fino a venerdì 4 dicembre: a causa di un intervento sulla rete idrica da parte di Asa si è reso necessario procedere con una modifica della circolazione stradale in corrispondenza della rotatoria viale Unità d’Italia/via della Pace (rotatoria SOL).

Nello specifico è prevista un’interruzione della rotatoria sul lato di ingresso in città. Pertanto chi proviene da Gagno, diretto in centro città, dovrà obbligatoriamente deviare a destra in via della Pace, dove alla rotatoria intersezione via Pertini potrà proseguire su quest’ultima o fare inversione di marcia per tornare in viale Unità d’Italia e bypassare l’interruzione.

La ditta esecutrice apporrà idonea segnaletica stradale, anche di preavviso, per il percorso alternativo