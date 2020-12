Corso di informatica in biblioteca, al via l’attività. Ecco come iscriversi

PIOMBINO – Da lunedì 7 dicembre ha inizio il corso di alfabetizzazione informatica e digitale organizzato dalla Biblioteca Civica Falesiana di Piombino e rivolto a tutte le persone che, pur avendo una certa dimestichezza con gli strumenti informatici, vogliono acquisire una maggiore autonomia e padronanza nella gestione delle situazioni quotidiane che prevedono l’uso del computer.

Come usare un foglio di scrittura e di calcolo, come usare la posta elettronica, come convertire un documento in pdf: tanti gli argomenti che saranno affrontati, anche su richiesta dei partecipanti, con l’obiettivo di aiutare a superare le tante piccole difficoltà che si incontrano ogni giorno quando usiamo i computer. Sei incontri di circa un’ora in videoconferenza: tutti i lunedì e i mercoledì alle 17.15 dal 7 al 23 dicembre.

I partecipanti potranno approfondire in modo semplice le nozioni di base sui computer, la gestione dei file e la sicurezza, fare pratica sull’uso di fogli di videoscrittura e fogli di calcolo, come navigare in Internet, la posta elettronica e l’uso di strumenti di collaborazione online con particolare attenzione alle piattaforme che permettono di organizzare riunioni, creare classi, ecc. Saranno inoltre affrontati argomenti inerenti all’uso di smartphone, social network e sarà possibile imparare a conoscere i servizi online offerti dalla biblioteca (ad esempio il servizio di lettura digitale di ebook e quotidiani su MediaLibray Online).

Il corso, visto il periodo di emergenza sanitaria che ci costringe a gestire molte attività in modalità a distanza, rappresenta un’occasione per promuovere la diffusione delle competenze informatiche e favorire una maggiore apertura al digitale anche fra i meno esperti.

Un modo semplice, ma anche divertente per scoprire il mondo dei computer.

Il corso è gratuito; per partecipare sono necessari un indirizzo mail e un computer dotato di webcam e microfono. Per info e prenotazioni: 0565 226110; biblioteca@comune.piombino.li.it.