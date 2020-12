Coronavirus, scadenza delle tasse rinviata: prorogato il pagamento di tutti i tributi comunali

GROSSETO – Scadenza delle tasse rinviata e proroga delle agevolazioni relative ai tributi: così l’Amministrazione gioca d’anticipo sul 2021 per sostenere l’economia e le famiglie, come approvato all’unanimità, con il voto favorevole delle opposizioni, nell’ultima seduta del Consiglio comunale.

“Rinviamo al 31 agosto 2021 – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Entrate, Giacomo Cerboni – tutti i tributi tranne l’Imu, che è un’imposta statale. Il rinvio riguarda quindi Tari, Cosap e Pubblicità relative all’anno 2021. Ma non solo”.

“Consapevoli delle grandi difficoltà che sta attraversando il tessuto economico locale – aggiungono – e alle quali sarà necessario far fronte anche il prossimo anno, confermiamo l’impegno messo in campo nel 2020 prorogando anche per il 2021 le misure di triplicazione delle occupazioni di suolo pubblico senza maggiori costi per le attività di bar e ristoranti e in generale di somministrazione di alimenti e bevande o commercio con occupazione con carrelli espositori. Si paga, dunque, solo la superficie originariamente concessa”.

Un pacchetto di agevolazioni che si unisce alle riduzioni nell’ultima bolletta Tari in arrivo nei prossimi giorni (con un risparmio medio del 5 per cento per le famiglie e le attività economiche e del 30 per cento per quelle attività che hanno subito la chiusura durante il lockdown in primavera e che quindi si ritroveranno con un credito per il 2021) e alla proroga al 31 dicembre del termine per l’invio della dichiarazione e per il versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive, fortemente danneggiati dall’emergenza Coronavirus.