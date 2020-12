Coronavirus, salta il mercato natalizio a Grosseto. Cancellata una data

GROSSETO – La Giunta comunale ha deliberato la sospensione, in ragione della crisi pandemica del Covid-19, della prima data del mercato, il 6 dicembre, delle tre domeniche antecedenti il Natale, che si terrà a Grosseto in piazza Esperanto, piazza de Maria e via Ximenes.

L’Amministrazione ha ritenuto opportuno, in considerazione dell’attuale situazione sanitaria, accogliere la richiesta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio su aree pubbliche. Quest’anno, dunque, in via del tutto eccezionale, il mercato natalizio si svolgerà solo il 13 e il 20 dicembre.