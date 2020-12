Coronavirus in Toscana, nuovi casi ancora sotto 800: «Oggi sono 776»

GROSSETO – «I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 776 su 13.549 tamponi molecolari e 3.911 test rapidi effettuati».

A darne notizia il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in un post sulla sua pagina Facebook, come ormai fa da alcuni giorni, anticipando i dati della giornata.

«Grazie alle donne e agli uomini che con dedizione e altruismo lavorano senza sosta negli ospedali, come al San Donato di Arezzo, garantendo non solo cura e assistenza ai pazienti ma anche un ponte costante con i loro familiari. Non abbassiamo la guardia per tornare presto a vivere la Toscana».

A guardare i dati di questi ultimi giorni sembra che il numero dei nuovi contagi sia in diminuzione. Come detto oggi sono 776, in crescita rispetto a ieri, quando erano stati registrati 658 nuovi casi, ma sempre sotto quota 800. Da notare che, rispetto al giorno precedente, nelle ultime 24 ore sono aumentati i tamponi e i test rapidi effettuati: sono stati processati 13.549 tamponi (3.748 in più) e 3.911 test rapidi (524 in più).

Anche ieri (658), lunedì (893) e domenica (908) i nuovi casi registrati in Regione erano sotto ai mille, così come il 24 e il 25 novembre scorsi, in cui erano rispettivamente 962 e 986.

La tendenza sembra chiara soprattutto rispetto alle settimane precedenti, quando i numeri fotografavano una situazione diversa: i nuovi positivi si attestavano tra 1.900 e 2.500 casi quotidiani. La scorsa settimana, invece, il numero medio dei contagi registrati al giorno è circa 1.120.

Foto dalla pagina Facebook di Eugenio Giani.