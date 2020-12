Coronavirus: ci sono 29 nuovi casi in Maremma (ieri 14). Stabili ricoveri e terapia intensiva

GROSSETO – 29 nuovi casi e un ricovero in meno: è questo il bilancio registrato dalla Asl tra le 14 di ieri e le 14 di oggi in merito alla diffusione del Coronavirus in provincia di Grosseto.

Raddoppiano i nuovi casi in Maremma. Oggi sono 29, 15 in più di ieri, quando se ne contavano 14. Aumenta anche il numero di tamponi effettuati, che oggi è 820 (ieri 777).

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Giovedì 26/11/20 Venerdì 27/11/20 Sabato 28/11/2020 Domenica 29/11/2020 Lunedì 29/11/20 Martedi 01/12/20 Mercoledì 02/12/20 Arezzo 96 71 78 47 32 37 47 Siena 64 60 26 17 12 11 43 Grosseto 61 37 39 25 18 14 29 Totale Asl Tse 224 169 148 92 62 63 122

69 i guariti (ieri 70). Le persone positive in carico alla Asl sono al momento 1.321 (ieri 1.397).

In Provincia di Grosseto sono quattro (ieri zero) i nuovi positivi nella fascia sino a 18 anni, sette quelli tra i 19 ai 34 anni (ieri zero), nove nella fascia tra i 35 e i 49 anni (ieri quattro), quattro tra i 50 e i 64 anni (ieri sette), cinque tra i 65 e i 79 (ieri due) e zero tra gli ultraottantenni (ieri uno).

Nel Comune di Grosseto oggi si registrano 14 nuovi positivi al Coronavirus (ieri cinque), quattro a Roccastrada, e due rispettivamente a Follonica, Monte Argentario e Orbetello.

Al momento sono 50 le persone ricoverate all’ospedale Misericordia di Grosseto, uno in meno di ieri, 15 coloro che si trovano in terapia intensiva Covid (come ieri).

In totale nella Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena) sono 122 nuovi positivi (ieri 63).

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Non sono indicati i Comuni dove si registrano zero contagi

Comune Nuovi casi Castel Del Piano 1 Follonica 2 Gavorrano 1 Grosseto 14 Manciano 1 Massa Marittima 1 Monte Argentario 2 Orbetello 2 Roccastrada 4 Scarlino 1

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1136 Provincia di Siena 858 Provincia di Grosseto 820

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1771 Provincia di Siena 869 Provincia di Grosseto 1321

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1435 Provincia di Siena 598 Provincia di Grosseto 1125

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3010 Provincia di Siena 1971 Provincia di Grosseto 1814

Guariti Provincia di Arezzo 84 Provincia di Siena 34 Provincia di Grosseto 69