Centrodestra approva misure a sostegno di imprese e cittadini con la maggioranza: «Senso di responsabilità»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “Il centrodestra castiglionese plaude il senso di responsabilità dei consiglieri comunali Michele Giannone e Massimiliano Palmieri. Nell’ultimo Consiglio comunale hanno approvato le delibere a sostegno delle imprese e dei cittadini insieme alla maggioranza”, scrive, in una nota, il centrodestra di Castiglione della Pescaia.

“Per tutto ciò che riguarda il bene comune e che va a supporto delle aziende e dei cittadini, il centrodestra c’è sempre – proseguono -. Ci saranno degli sgravi per le famiglie e verrà istituito un fondo di solidarietà per le imprese”.

“Il senso di responsabilità del centrodestra castiglionese non si rispecchia in altri comuni – concludono -, dove le posizioni sono opposte. Dove al comando c’è il centrodestra, la sinistra non approva mozioni seppur favorevoli al territorio, nonostante il periodo di grave emergenza sanitaria”.