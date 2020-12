Online l’Albo delle tate: ecco come iscriversi

PIOMBINO – È online l’albo delle tate per la Val di Cornia: il Comune di Piombino, in qualità di Comune capofila della Zona educativa della Val di Cornia, ha istituito un elenco di professionisti nell’educazione e cura dei bambini e delle bambine tra gli zero e i tre anni da cui le famiglie del territorio potranno attingere per la selezione della figura a cui affidare i propri figli.

L’elenco è online sul sito istituzionale dell’ente a questo link: https://www.comune.piombino.li.it/pagina2154_avviso-pubblico-costituzione-dellelenco-degli-educatoritrici-per-lo-svolgimento-di-prestazioni-di-tipo-privato-zona-educativa-val-di-cornia.html.

La lista dei professionisti è in continuo aggiornamento: i soggetti interessati ad essere iscritti nell’elenco dovranno presentare la domanda di iscrizione, accompagnata da un curriculum e documento in corso di validità, utilizzando gli appositi moduli scaricabili sui siti dei Comuni della Val di Cornia e inviarla al Comune di Piombino (servizio scuola) tramite il sistema Apaci oppure via Pec all’indirizzo comunepiombino@postacert.toscana.it.

Le domande saranno verificate per accertare la valenza dei criteri indicati nell’avviso e inserite nell’elenco al primo aggiornamento utile. Per informazioni è possibile contattare gli uffici del Comune di Piombino allo 0565 63304 – 385 – 359.