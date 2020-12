Coronavirus: un altro morto in Maremma. 14 nuovi casi, ricoveri in calo e una terapia intensiva in più

GROSSETO – 14 nuovi casi, un morto, quattro ricoveri in meno e una terapia intensiva in più: è questo il bilancio registrato dalla Asl tra le 14 di ieri e le 14 di oggi in merito alla diffusione del Coronavirus in provincia di Grosseto.

Come detto, nelle ultime 24 ore è morta una persona a causa del Covid: si tratta di una donna di 88 anni deceduta all’Ospedale Misericordia di Grosseto.

In Maremma continuano a diminuire i nuovi positivi. Oggi sono 14, quattro in meno di ieri, quando se ne contavano 18. Più che raddoppiato, invece, il numero di tamponi effettuati, che oggi è 777 (ieri 373).

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Mercoledì 25/11/20 Giovedì 26/11/20 Venerdì 27/11/20 Sabato 28/11/2020 Domenica 29/11/2020 Lunedì 29/11/20 Martedi 01/12/20 Arezzo 97 96 71 78 47 32 37 Siena 8 64 60 26 17 12 11 Grosseto 27 61 37 39 25 18 14 Totale Asl Tse 133 224 169 148 92 62 63

70 i guariti (ieri 46). Le persone positive in carico alla Asl sono al momento 1.397 (ieri 1.507).

In Provincia di Grosseto sono zero i nuovi positivi nella fascia sino a 18 anni, zero quelli tra i 19 ai 34 anni, quattro nella fascia tra i 35 e i 49 anni, sette tra i 50 e i 64 anni, due tra i 65 e i 79 e uno tra gli ultraottantenni.

Nel Comune di Grosseto oggi si registrano cinque nuovi positivi al Coronavirus, quattro a Follonica e due a Roccastrada.

Al momento sono 51 le persone ricoverate all’ospedale Misericordia di Grosseto, quattro in meno di ieri, 15 coloro che si trovano in terapia intensiva Covid (uno in più di ieri).

In totale nella Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena) sono 63 nuovi positivi (ieri 62). Piombino, invece, registra un nuovo caso di coronavirus: si tratta di un uomo di 38 anni. Il paziente è in buone condizioni di salute isolato nella propria abitazione. Nella seconda ondata di contagi, da agosto a oggi, sono 287 i cittadini piombinesi interessati dal Covid-19: un decesso, 122 sono positivi, di cui 5 ricoverati, 129 sono guariti, 23 sono casi sospetti successivamente non confermati e 12 sono pazienti residenti a Piombino ma domiciliati altrove.

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Non sono indicati i Comuni dove si registrano zero contagi

Comune Nuovi casi Arcidosso 1 Castel Del Piano 1 Follonica 4 Grosseto 5 Roccastrada 2 Semproniano 1

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1270 Provincia di Siena 868 Provincia di Grosseto 777

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1932 Provincia di Siena 888 Provincia di Grosseto 1397

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1593 Provincia di Siena 624 Provincia di Grosseto 1201

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3182 Provincia di Siena 2057 Provincia di Grosseto 1916

Guariti Provincia di Arezzo 81 Provincia di Siena 45 Provincia di Grosseto 70