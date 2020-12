Consegna delle mascherine: cambia l’orario. Tutte le informazioni utili

FOLLONICA – Continua la distribuzione delle mascherine chirurgiche inviate dalla Regione Toscana per i cittadini di Follonica che non abbiano le abbiano già ritirato nelle scorse settimane.

Le mascherine, cinque per ogni cittadino di età uguale o superiore ai 6 anni, vengono ancora distribuite presso i cantieri di via Leopardi, con accesso dal cancellino pedonale, nei seguenti giorni e nei seguenti orari:

1 dicembre dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18;

2 dicembre dalle 8,30 alle 12,30;

3 dicembre dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18;

9 dicembre dalle 8,30 alle 12,30;

10 dicembre dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18;

11 dicembre 8,30 alle 12,30.

Tutti i cittadini che hanno già ritirato le proprie mascherine sono pregati di non recarsi al punto di consegna.

Per le persone residenti in isolamento sarà effettuata la consegna a domicilio; l’Amministrazione ha, infatti, gli elenchi aggiornati dei cittadini in isolamento o quarantena, quindi non sarà necessario fare richiesta delle mascherine a domicilio.