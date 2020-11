Lavori sulla rete idrica: modifiche alla circolazione. Attenzione ai divieti

MARINA DI GROSSETO – Cantiere stradale aperto a Marina a partire da oggi (lunedì 30 novembre) e fino al termine dei lavori, che non sarà oltre le 18 del 15 dicembre.

Gli interventi in programma serviranno al rifacimento della camera di manovra sulla rete idrica e all’allaccio di cinque nuovi collegamenti alla rete idrica dei fabbricati di via Granducato di Toscana, nel tratto compreso tra via Firenze e via IV Novembre, per conto di Acquedotto del Fiora spa.

Per questo per il periodo di durata dei lavori in questo tratto di strada verrà istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto i mezzi necessari all’esecuzione delle opere. Inoltre, sul marciapiede adiacente ai lavori verrà istituito il divieto di passaggio per i pedoni, i quali potranno passare sul lato opposto.

In via Firenze, sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia, e nel tratto compreso tra via Granducato di Toscana e via Bellini sarà istituito il divieto di fermata; i veicoli che transiteranno in via Granducato di Toscana, giunti all’intersezione con via Firenze dovranno girare obbligatoriamente a destra; i veicoli che transiteranno in via Firenze, giunti all’intersezione con via Granducato di Toscana dovranno obbligatoriamente proseguire in direzione via Bellini. Saranno comunque garantiti gli accessi alle proprietà private.