In due giorni consegnate oltre 33mila mascherine: le attività della Misericordia nel weekend

ALBINIA – Un fine settimana in piena attività è stato vissuto dai volontari della Misericordia di Albinia (Orbetello) dal 27 al 29 novembre.

Infatti la Confraternita, oltre ai consueti servizi ordinari di emergenza e di trasferimento pazienti, venerdì 27 novembre, nella tarda mattinata, ha ricevuto un prezioso Fiat Doblò attrezzato per il trasporto delle persone diversamente abili per gli spostamenti verso strutture ospedaliere o riabilitative, per consentire agli assistiti di svolgere visite mediche o altre prestazioni.

Il progetto di dotare la Misericordia di Albinia di questo mezzo in comodato d’uso gratuito, avviato da circa tre anni, è stato realizzato dall’associazione “Progetti del cuore” sostenuta da Annalisa Minetti con la partecipazione di attività locali che hanno contribuito in qualità di sponsor.

Il parco macchine, dunque, si sta arricchendo e rinnovando, sempre per garantire migliori e maggiori servizi alla popolazione.

Nel primo pomeriggio di venerdì, poi, come già avvenuto nel maggio scorso, sempre attraverso il Coordinamento provinciale delle Misericordie e su richiesta della Conferenza episcopale della Toscana, alcuni volontari della Misericordia di Albinia, con un operatore sanitario, si sono recati al Seminario vescovile di Pitigliano per sottoporre a test sierologici, facoltativi, il clero diocesano della zona collinare.

Infine, sabato è iniziata la distribuzione delle mascherine chirurgiche, su incarico del Comune di Orbetello, alle famiglie della zona, distribuzione che è stata resa possibile grazie a diverse squadre di volontari che hanno girato nel territorio di competenza anche nella giornata di domenica portando a termine il percorso di consegna assegnato.

Per la precisione, nella giornata di sabato e nella mattinata di domenica sono state consegnate 33.450 mascherine e ne sono rimaste 8.200 da distribuire a chi non era presente al passaggio dei volontari. Coloro che non sono stati trovati in casa hanno avuto, comunque, indicazioni su chi contattare per poter ritirare quanto dovuto.

“Anche questa volta il lavoro di squadra, messo in atto sempre nelle attività di volontariato, ha reso possibile la realizzazione di un compito gravoso in pochissimo tempo”, ha commentato Leonardo Bragaglia, governatore della Misericordia di Albinia.