GROSSETO – Ultima giornata di novembre con una nuova brusca diminuzione delle temperature in tutta la provincia di Grosseto, a partire dal capoluogo.

Basti pensare che in città le minime dovrebbero crollare a 4 gradi, ieri erano 9, con le massime che scendono da 16 a 13 gradi. Temperature a quota zero nei comuni amiatini, segno – in vetta.

Sarà, quella di lunedì 30 novembre, una giornata all’insegna del sole e del cielo sereno in tutta la Maremma. Occhio al vento freddo, da nord est, con raffiche fino a 15 chilometri orari.

