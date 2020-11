Halit Heryilmaz fa poker: campione regionale per la quarta volta consecutiva

GROSSETO – Successo maremmano ai campionati di pugilato. Nel fine settimana appena trascorso a Firenze si sono svolte le fasi regionali degli assoluti che eccezionalmente avranno esito nel mese del prossimo gennaio. Halit Eryilmaz, pugile allenato da Raffaele D’Amico alla Fight Gym, per il quarto anno consecutivo si è assicurato lo scettro a spese del portacolori della Galilei di Pisa, Alessio De Leonardis.

Match non facile per il giovane pugile grossetano che si trovava davanti un coriaceo avversario sempre pronto a rispondere ai suoi attacchi; decisiva la terza ripresa per assegnargli il verdetto grazie ad una maggiore incisività nell’azione e freschezza nel terminare la prova. In tal modo per la quarta volta Halit Eryilmaz si presenta alle finali degli assoluti a reclamare quell’oro che per ben tre volte gli è stato negato da verdetti molto discutibili.

Con tutte le difficoltà che contraddistinguano questo periodo, alla Fight Gym proseguono gli allenamenti della “nobile arte” per permettere agli atleti di partecipare ai campionati di categoria in fase di svolgimento sul territorio nazionale, tassativamente a porte chiuse.