Coronavirus in Toscana, nuovi casi sotto 900 per la prima volta dopo oltre un mese: «Oggi sono 893»

GROSSETO – «I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 893 su 10.383 tamponi molecolari e 1.027 test rapidi effettuati».

A darne notizia il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in un post sulla sua pagina Facebook, come ormai fa da alcuni giorni, anticipando i dati della giornata.

«Dall’inizio dell’emergenza lavorano senza sosta con turni logoranti per dare il massimo nella lotta al virus – prosegue, mostrando la foto di un operatore sanitario stremato -. Siamo fieri delle donne e uomini che ogni giorno e notte salgono sulle ambulanze e auto mediche, a loro va il nostro più grande ringraziamento.

A guardare i dati di questi ultimi giorni sembra che il numero dei nuovi contagi sia in diminuzione. Come detto oggi sono 893: era dal 21 ottobre che il numero di nuovi positivi in Toscana non era sotto a 900.

Ieri i nuovi casi registrati in Regione erano sotto ai mille (908), così come il 24 e il 25 novembre scorsi, in cui erano rispettivamente 962 e 986.

La tendenza sembra chiara soprattutto rispetto alle settimane precedenti, quando i numeri fotografavano una situazione diversa: i nuovi positivi si attestavano tra 1.900 e 2.500 casi quotidiani. La scorsa settimana, invece, il numero medio dei contagi registrati al giorno è circa 1.120.