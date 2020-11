ULTIMORA – Coronavirus: due nuove vittime nella Rsa, i morti salgono a sette

FOLLONICA – Il Coronavirus miete altre due vittime alla Rsa Marina di Levante e la situazione all’interno della residenza per anziani si fa sempre più drammatica, dove si registrano un totale di sette decessi in una sola settimana e altri 24 ospiti contagiati, di cui due sono ricoverate al Misericordia di Grosseto in condizioni critiche.

«Con grande dolore informiamo che, da ieri sera a oggi, ci sono stati due ulteriori decessi alla Rsa Falusi – si legge sulla pagina istituzionale Facebook del Comune -. Il sindaco e l’amministrazione comunale, a nome di tutta la comunità follonichese, si stringono intorno alle famiglie che in questi giorni hanno perso i propri cari, esprimendo il loro cordoglio e la loro vicinanza».