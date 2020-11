Dicembre di fuoco per la Pallamano Follonica: quattro le partite in programma

FOLLONICA – Sarà un dicembre ad alto ritmo per i ragazzi della Pallamano Follonica che tra recuperi e partite a calendario scenderà in campo ben quattro volte dal’11 al 23.

Due le partite tra le mura amiche, Casalgrande e Sassari, formazioni che come il Follonica giocano per la salvezza o posizione tranquilla in classifica. Due saranno in trasferta ovvero contro Teramo e Carpi, accreditate alla vittoria del girone. Saranno comunque partite all’insegna dell’incertezza visto che tutte le squadre stanno tornando in campo tra problematiche varie legate al Covid.

Il Follonica ha ripreso gli allenamenti ad organico quasi completo, ma nessuno può scommettere su come sarà la situazione il giovedì precedente alla prima partita, quando da regolamento saranno effettuati i tamponi di controllo.

I due mister Matteo Pesci e Massimo Cecchini si dicono fiduciosi di qualsiasi situazione siano costretti ad affrontare: “Il gruppo è ormai amalgamato ed ha dato dimostrazione di affidabilità sia in casa che in trasferta. Non resta che aspettare questi undici giorni di fuoco con la speranza di mettere in cascina punti utili ed importanti, che in questa situazione saranno davvero preziosi ed importanti”.