Campionato e Coppa Italia, ritorno sul parquet per gli Under del Circolo Pattinatori

GROSSETO – Ripartono i campionati delle squadre giovanili del Circolo Pattinatori. Nel corso della riunione della quarta zona, organizzata dal nuovo coordinatore dell’attività per la Toscana la Liguria, il follonichese Alberto Aloisi, sono state fissate le date per la ripartenza dei campionati giovanili di hockey pista.

I primi a tornare in campo, domenica 13 dicembre, saranno gli Under 13 con le gare della seconda di andata. Il programma prevede Circolo Pattinatori Grosseto-Siena e Pumas Viareggio-Follonica. Riposerà il Castiglione.

Gli altri campionati, dopo la decisione annullare la Coppa Italia, nella categoria Under 11 (nella foto) e Under 19, e i playoff, negli Under 15 e Under 17, riprenderanno a giocare tra il 9 e il 10 gennaio 2021.