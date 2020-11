Verso la realizzazione del Centro delle scienze: il Comune partecipa al bando del Ministero

GROSSETO – La Giunta comunale ha deliberato l’adesione, in qualità di partner della Fondazione Polo Universitario Grossetano, alla proposta progettuale per la realizzazione del Centro delle scienze e della tecnica.

La volontà è quella di presentare l’iniziativa al bando dei contributi annuali e accordi di programmazione e intese, emanato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, insieme al Segretariato generale e alla Direzione generale, per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati.

Il Centro delle scienze e della tecnica consisterà in un laboratorio multidisciplinare legato a discipline afferenti alle scienze naturali, alla biologia, alla biotecnologia e alla cultura tecnico-scientifica più in generale. Sarà un luogo di aggregazione culturale aperto agli studenti, ai docenti, alla cittadinanza interessata ad approfondire particolari tematiche scientifiche di attualità, coinvolgendo i partecipanti con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione. L’obiettivo sarà quello di far crescere una diffusa consapevolezza sull’importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società e del territorio.

“Siamo sempre convintamente accanto alla Fondazione Polo Universitario Grossetano – hanno dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Luca Agresti, vicesindaco ed assessore alla Cultura -. La nostra Amministrazione crede fortemente nella valorizzazione e nella condivisione delle conoscenze per favorire la crescita del territorio. La speranza è che la proposta possa riscuotere un grande successo.”

“Il 2020 è stato un anno complesso per il mondo accademico che, tuttavia, ha riportato di grande attualità il tema dell’importanza delle competenze scientifiche. – ha spiegato Gabriella Papponi Morelli, presidente della Fondazione Polo Universitario Grossetano -. Dai dati che emergono dall’ultimo rapporto Ocse-Prima sulla cultura scientifica in Italia era del resto già evidente come il nostro Paese soffrisse di gravi lacune relative alla diffusione e alla comprensione della cultura scientifica. La Fondazione Polo Universitario Grossetano, grazie anche alle indicazioni condivise con il presidente del nostro Comitato tecnico scientifico Cosimo Claudio Pacella, intende mettere in campo tutte le strategie necessarie per far fronte e combattere questa carenza ritenuta particolarmente allarmante. L’iniziativa di concorrere al Bando ministeriale per la Divulgazione scientifica, alla quale sto lavorando insieme a Giacomo Spinsanti e Ottavia Spiga dell’Università di Siena, si colloca in questo tipo di contesto e la realizzazione del “Centro della scienza e della tecnica” nella nostra città costituirà un passo avanti di notevole entità per tutti gli studenti, gli istituti scolastici del territorio, il sistema economico locale e l’intera cittadinanza”.