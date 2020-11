Riduzione Tari, FdI: «Ottimo lavoro del nostro assessore. I cittadini risparmieranno oltre 400mila euro»

GROSSETO – “Ancora una volta il nostro assessore comunale Simona Petrucci si è messo in evidenza per l’ottimo lavoro fatto a favore di tutta la comunità cittadina”.

A parlare il capogruppo di Fratelli d’Italia Bruno Ceccherini e i consiglieri comunali Andrea Guidoni e Francesca Pepi.

L’esempio lampante – commentano i tre esponenti di Fratelli d’Italia – è sotto gli occhi di tutti. Il nostro assessore all’Ambiente del comune di Grosseto Simona Petrucci, che è persona molto preparata e competente in materia, anche quest’anno è riuscita a far risparmiare i cittadini oltre 400mila euro, facendo così scendere la Tari di oltre 3 milioni di euro, passando dagli oltre 20 milioni del 2016 a meno di 17 milioni del 2020, con un risparmio totale nei quattro anni, di circa 6 milioni di euro, incrementando i servizi di igiene urbana a servizio del territorio comunale.

Un lavoro, quello dell’assessore Simona Petrucci, che è iniziato tra mille difficoltà nel giugno del 2016 quando si è insediata, con un assessorato e un ufficio ambiente, lasciato dalla precedente gestione Bonifazi, quasi insistente e lasciato in balia di sé stesso.

In questi quattro anni e mezzo di mandato, in sinergia con tutta la giunta comunale e il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha riorganizzato tutto il servizio relativo al ciclo dei rifiuti.

I cassonetti informatizzati, le politiche del riciclo, l’educazione ambientale nelle scuole, l’educazione nelle strade, unite alla campagna di sensibilizzazione dei cittadini al tema della raccolta differenziata, solo alcune delle iniziative intraprese dal nostro assessore in questi quattro anni, che hanno portato così a far risparmiare tante famiglie di Grosseto.

Risparmi che sono sotto gli occhi di tutti. I numeri e le percentuali parlano chiaro. Nel quadriennio, la Tari a carico delle famiglie grossetane ha subito un decremento medio totale in termini percentuali di circa il 15-16%, mentre quella per le attività commerciali di circa il 22%, arrivando anche in alcuni casi al 30%”

Numeri e cifre importanti – concludono Bruno Ceccherini, Andrea Guidoni e Francesca Pepi – quelle che cittadini grossetani, attraverso l’ottima gestione dell’assessore Petrucci, hanno potuto risparmiare. Ancora una volta, il buongoverno di un’amministrazione di centrodestra e gli esponenti di fratelli d’Italia fanno vedere i loro frutti”.