La giovane maremmana Claudia Coli torna con il suo secondo singolo “Un’estate fantastica”

PORTO ERCOLE – E’ in uscita il secondo singolo della portercolese Claudia Coli. Si intitola Un’estate fantastica.

“Un’estate fantastica parla dell’estate 2019 – spiega Claudia -. Parla di amicizia e d’amore, infatti a giugno 2019 ho incontrato l’amore della mia vita. Io e lei ci conosciamo dal 2015 e il destino ha voluto farci rincontrare nel 2019″.

Classe 1999, Claudia ha cominciato a cantare da piccola, inizialmente per gioco, come spesso succede da bambini. Merito forse anche dell’infanzia passata a cantare con il suo papà, quello della musica è presto diventato il suo hobby preferito.

“In quell’estate ne abbiamo passate tante – racconta la giovane 21enne riferendosi alla sua estate fantastica, quella del 2019 -: con le mie amiche si andava a ballare e si stava al bar a Porto ercole (Monte Argentario) a bere fino a tardi, a ballare fino a tardi, insomma non ci mancava il divertimento. É stata la migliore estate, con le migliori amiche e la mia ragazza.

“La canzone parla anche del bene e dell’amore, parla di fiducia e dell’essere vera – continua Claudia -. Mi sono divertita a cantarla e girare il video. Questo, che uscirà il 5 dicembre sul mio canale Youtube Claudia Coli, é stato girato dalla videomaker Elisa Santandrea a Porto Ercole, dalla spiaggia al bar, al paese”.

La canzone uscirà lunedì 30 novembre su tutte le piattaforme digitali (Spotify, Itunes, Google PlayMusic, Youtube).

La canzone é stata prodotta dagli autori di Cantieri sonori.

La copertina é stata scattata dal fotografo Lorenzo Asso.

In anteprima il testo di Un’estate fantastica.

Un’estate fantastica

Una rima perfetta

Come l’onda che ti aspetta

E ti porta su un’isola deserta

Con le amiche in una cabrio

Cantiamo sulla radio

É l’intro di ogni viaggio

Sei la sola tra tante

ritorni in mente

non ti fermi, giochi a farmi innamorare

sarà l’odore del mare

sarà l’odore del mare

Fuochi d’artificio

Il sole nell’ufficio

andiamo dove, non te lo dico

Non te lo dico

Sei una bomba che esplode in me

Un mojito fino alle 3

e non ci interessa del resto di tutte le storie che non siamo io e te

Sei una bomba che esplode in me

Un mojito fino alle 3 e non ci interessa del resto di tutte le storie no

respiriamo felicità

consumiamoci in fretta

io sarò sempre la stessa

ogni volta che la vita ti stressa

siamo fuori di testa ma

Restiamo fino all’alba

Ballando sulla rambla

Fuochi d’artificio

Il sole nell’ufficio

Andiamo dove, non te lo dico non te lo dico

Sei una bomba che esplode in me

Un mojito fino alle 3

e non ci interessa del resto

di tutte le storie che non siamo io e te

Sei una bomba che esplode in me

Un mojito fino alle 3

e non ci interessa del resto

di tutte le storie no

ce lo diciamo sempre

guardiamo oltre

tutta la gente

sono solo ombre

e non ci prende

noi siamo uguali

noi siamo vere

ce lo diciamo sempre

noi siamo quelle

che sanno il bene

sanno l’amore

come si accende

noi siamo uguali

noi siamo vere

Sei una bomba che esplode in me

Un mojito fino alle 3

e non ci interessa del resto

di tutte le storie che non siamo io e te

Sei una bomba che esplode in me

Un mojito fino alle 3

e non ci interessa del resto

di tutte le storie no

Sei una bomba che esplode in me

Un mojito fino alle 3

e non ci interessa del resto

di tutte le storie che non siamo io e te

Sei una bomba che esplode in me

Un mojito fino alle 3

e non ci interessa del resto

di tutte le storie no.