Il sindaco riceve il presidente Giani in Comune: «Visita cordiale, discussi temi cruciali per il territorio»

PIOMBINO – Il sindaco di Piombino Francesco Ferrari ha ricevuto in Comune il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“È stata un’occasione per discutere delle azioni da mettere in campo per il territorio, dalle infrastrutture alle bonifiche, alla riconversione economica – spiega il primo cittadino -. Sono molti i temi importanti per Piombino in cui la Regione Toscana gioca un ruolo: è il momento di collaborare per realizzare tutti quei progetti che questo territorio aspetta da tempo e per i quali il Comune sarà protagonista attivo. La sinergia tra le istituzioni è, e sarà, fondamentale per sbloccare i finanziamenti e intercettare nuove risorse economiche che l’Unione europea metterà a disposizione”.