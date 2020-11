Coronavirus: torna il servizio di spesa a domicilio. Come richiederlo

MANCIANO – Da lunedì 30 novembre riprenderà il servizio “Spesa a domicilio” effettuato dal gruppo di Protezione Civile della Misericordia di Manciano in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali del Comune.

Il servizio verrà erogato alle persone che si trovano in isolamento fiduciario per positività da Covid e alle persone in quarantena che lo richiedano e che non abbiano possibilità di ricevere il vitto direttamente dai parenti.

Per prenotare il servizio spesa sarà necessario contattare il numero 345-4615654 dalle ore 09 alle ore 12, tutti i giorni. Alle chiamate risponderà una volontaria della Protezione civile che prenderà i dati della persona da assistere.

Alla Protezione civile dovrà essere comunicato il negozio dove comprare la spesa e la persona a cui dovrà essere consegnata. Per quanto riguarda la modalità di pagamento della spesa, viene lasciata la libertà personale di accordo in privato tra il cliente e l’esercente.

I volontari della Protezione civile non potranno in nessun modo maneggiare soldi contanti per motivi igienico-sanitari ma dovranno limitarsi solamente a fare da tramite tra il cittadino costretto a casa e l’esercente.