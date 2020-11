Coronavirus: in Toscana i nuovi casi sono 1.196. Giani: «Dobbiamo resistere, tutti insieme»

GROSSETO – «I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 1.196 su 16.371 tamponi molecolari e 3.539 test rapidi effettuati».

A darne notizia il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in un post sulla sua pagina Facebook, come ormai fa da alcuni giorni, anticipando i dati della giornata.

«Dobbiamo resistere – dice Giani -, tutti insieme».

A guardare i dati di questi ultimi giorni sembra che il numero dei nuovi contagi rimanga stabile. Come detto oggi sono 1.196, leggermente in crescita rispetto a ieri quando erano stati registrati 1.117 postivi. Nei giorni precedenti la Toscana aveva avuto anche dati migliori con 986 contagi martedì e 962 contagi lunedì, ma è da sabato scorso che i contagi registrati stanno sotto ai 2mila. Negli ultimi sette giorni il numero medio di nuovi casi registrati in Toscana è 1.266.

La tendenza sembra chiara soprattutto rispetto alla settimana precedente quando i numeri fotografavano una situazione diversa: i nuovi positivi si attestavano tra 1.900 e 2.500 casi quotidiani.