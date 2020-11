ULTIM’ORA – Coronavirus: positivi sei studenti, chiude la scuola

GAVORRANO – Chiusa la scuola elementare di Bagno di Gavorrano a partire da domani fino a mercoledì 9 dicembre.

I casi di Coronavirus confermati all’interno del plesso sono attualmente sei e altri quattro studenti sono in attesa della conferma del primo tampone, risultato “debolmente positivo”. La decisione riguarda circa 140 studenti ed è stata presa oggi pomeriggio dal sindaco Andrea Biondi dopo essersi consultato con la direzione scolastica e l’ufficio di prevenzione dell’Asl.

Ad oggi erano tre le classi in quarantena, le due prime a causa della positività di una maestra, e una terza a causa di un alunno contagiato. Nei giorni scorsi è stato applicato un ampio screening sugli studenti che ha richiesto la necessità di prendere una decisione.

L’annuncio della chiusura arriva direttamente dal primo cittadino nella diretta straordinario Facebook, pochi minuti fa, in cui ha purtroppo anche confermato la positività di un collaboratore scolastico il quale è ricoverato in ospedale.

«Abbiamo cercato – ha detto Biondi – di prendere la decisione migliore, ovvero quello di prevenire un peggioramento della situazione. Purtroppo il contagio è molto più veloce del tracciamento dei contatti. È una soluzione che non avrei mai voluto applicare dopo lo sforzo enorme che è stato fatto per garantire la scuola in presenza, ma i numeri ce lo impongono».