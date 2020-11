«Rivalutare le pensioni e prevedere un cuneo fiscale»: Cna presenta le proprie richieste

GROSSETO – I pensionati di Cna dicono “no” allo stop delle rivalutazioni degli assegni pensionistici e chiedono ai livelli confederali dell’associazione di farsi portavoce su Governo e Parlamento.

Con una lettera, infatti, i rappresentanti dei pensionati iscritti all’associazione degli artigiani danno l’allarme su alcuni temi di cui si sta dibattendo proprio in questi giorni. “Ogni anno – dicono i pensionati di Cna – nell’ambito delle discussione sulla legge di Bilancio, si torna a parlare di pensioni. Si parla di allungare i tempi del blocco delle perequazioni sugli assegni mensili, senza concedere l’adeguamento automatico al costo della vita”.

Se, secondo i pensionati, fermare l’adeguamento degli assegni e non tenere conto del costo della vita è sempre sbagliato, lo è ancora di più in questo momento: “L’emergenza Coronavirus – afferma il presidente dei pensionati di Cna Grosseto Vezio Vagnoni – e la crisi economica ad essa legata non ha risparmiato le tasche dei pensionati, che sempre più spesso hanno dovuto far fronte a bisogni familiari crescenti, spesso sostituendosi allo Stato che non è stato in grado di supportare tutta la popolazione colpita dal Covid sia direttamente che indirettamente”.

Secondo Cna, quindi, è necessario farsi parte attiva per evitare questo ulteriore blocco. Inoltre, aggiungono i Pensionati “chiediamo che vengano immediatamente corrisposti gli arretrati delle mancate rivalutazioni a far data dall’ultimo blocco. E’ tempo di concedere in pianta stabile, senza più metterlo in discussione, il ‘cuneo fiscale’ anche per le pensioni”.

E per trovare i fondi necessari i Pensionati di Cna propongono anche la strada da seguire: “Le risorse – continua la nota – possono essere facilmente reperite attraverso controlli specifici sugli eventuali abusi dei benefici ‘reddito’ e ‘pensione’ di cittadinanza, per evitare che chi non ha bisogno non benefici di soldi pubblici a discapito di chi ha regolarmente versato contributi per oltre 40 anni”.