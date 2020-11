Lunedì si torna a scuola: tamponi rapidi gratuiti per alunni e personale

MAGLIANO IN TOSCANA – Si stanno effettuando al ‘drive through’ dell’ospedale di Orbetello i tamponi volontari per gli alunni delle scuole materna, elementare e medie di Magliano in Toscana in vista del ritorno in classe (per i bambini fino alla prima media) previsto per lunedì prossimo, al termine del periodo di sospensione delle lezioni decretato dal sindaco Diego Cinelli a causa dell’emergenza Covid-19.

Con loro effettuerà il test il personale docente, il personale Ata, gli autisti dei pullmini del trasporto scolastico, gli assistenti che viaggiano sui pullmini e il personale che opera nella mensa, sia le cuoche che chi si occupa di effettuare le porzioni dei pasti.

Gli esami, concordati dai genitori e dal personale con la dirigenza dell’Istituto Civinini, proseguiranno anche nelle giornate di sabato e domenica. I tamponi gratuiti sono di tipo antigenico rapido e sono stati donati al Comune di Magliano in Toscana dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e verranno effettuati, su autorizzazione della Asl Toscana Sud-Est, dal personale medico ed infermieristico della Croce Rossa sezione Costa d’Argento.

“Ringrazio il comandante della Polizia Municipale Stefano Venturelli – afferma il Sindaco di Magliano Diego Cinelli- che questa mattina, pur essendo in ferie, ha dimostrato grande disponibilità, senso del dovere ed attaccamento alla comunità e si è recato a Firenze a ritirare i tamponi per garantire l’inizio delle attività di screening.

Un ringraziamento va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che, in tempi rapidissimi, ha accolto la richiesta dell’amministrazione comunale donando duecento tamponi acquistati da un’azienda toscana e permettendo lo svolgimento dell’esame gratuito alle famiglie. Un grazie va poi alla Asl Toscana Sud-Est nella persona della dottoressa Roberta Caldesi che ha messo a disposizione il ‘drive through’ dell’ospedale di Orbetello.

Un ringraziamento va alla Croce Rossa Italiana sezione Costa d’Argento che ha messo a disposizione medici ed infermieri per effettuare i tamponi. In serata si avranno già le prime risposte. Coloro che dovessero risultare positivi saranno richiamati dal settore igiene pubblica della Asl Toscana Sud-Est per il test molecolare.

Ultimo, ma non per importanza – conclude -, un grazie a tutti i genitori, e sono la grande maggioranza, che hanno deciso di usufruire di questo test volontario per garantire un sereno ritorno a scuola dei bambini, grazie alla consapevolezza che chi lo farà è risultato negativo al Covid-19”.