Il Consorzio di bonifica a lavoro per garantire la sicurezza dell’Albegna

ORBETELLO – Continuano gli interventi del Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud per garantire la sicurezza del fiume Albegna e del suo reticolo minore. Le squadre di Cb6 sono impegnate nella pulizia dell’alveo di alcuni corsi d’acqua nella frazione Priorato, nel comune di Orbetello: è stata rimossa la vegetazione in eccesso sulle sponde, per ripristinare il regolare scorrimento delle acque verso valle. Alcune manutenzioni sono state completate, altre – il numero dei canali è piuttosto elevato – sono ancora in corso.

Il bacino dell’Albegna è tra quelli più importanti e delicati gestiti dal Consorzio: la corretta manutenzione di questi corsi d’acqua è importante sia per la tutela del rischio idraulico delle zone limitrofe e anche di quelle attraversate dal fiume Albegna (sono tutti affluenti), sia per la presenza di strade e ponti sotto i quali scorrono i fossi. Come la strada provinciale della Parrina e altre strade comunali che collegano le abitazioni: tenere puliti i fossi limita il rischio di allagamenti ed esondazioni nelle vie di comunicazione e nelle case.

Completato, invece, un altro intervento di manutenzione ordinaria, sul fosso di confine tra i territori comunali di Orbetello e Manciano, in località Quarto Albegna. Su un tratto di circa 1.800 metri Cb6 ha rimosso la vegetazione presente in eccesso. Anche questo canale scorre a ridosso di una strada provinciale e delle abitazioni.