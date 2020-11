Il Consiglio comunale si riunisce in modalità telematica: come seguire la diretta

GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale Cosimo Claudio Pacella ha convocato l’assemblea per lunedì 30 novembre alle ore 8.30.

La seduta si svolgerà in modalità telematica: i lavori si potranno seguire in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Grosseto al link https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw.

Sarà l’occasione per celebrare, anche se da remoto, la festa della Toscana.

Questo l’ordine del giorno:

1- Comunicazioni istituzionali: Festa della Toscana

2- Verbale Consiglio comunale del 20/10/2020 – Presa d’atto

3- Quarta modifica Programma triennale opere pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020 approvato con D.C.C n.17/2020, n. 55/2020, 69/2020 e 83/2020

4- Disposizioni in materia di entrate comunali per l’anno 2021 per emergenza epidemiologica COVID-19

5- D.Lgs. n. 267/2000 art. 175: variazioni di bilancio 2020-2022.

6- Approvazione Bilancio Consolidato 2019 del Gruppo Comune di Grosseto ai sensi dell’art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000.

7- Comune di Grosseto/D’Errico Costruzioni SAS – Causa Civile R.G. 1667/2017 – Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito Ordinanze del Tribunale di Grosseto del 23/05/2019 e del 11/02/2020.

8- Affidamento alla Ditta NetSpring Srl (Soc. in house) del servizio di digitalizzazione delle pratiche edilizie e fornitura del modulo per la gestione informatizzata della pratiche edilizie (Software Netbook) – Incarico per anni 10.

9- Ordine del giorno ad oggetto “Intervento del governo nazionale a seguito del sequestro, da parte delle autorità libiche, dei pescatori siciliani delle imbarcazioni Antartide e Midinea”, presentata dai capigruppo dei gruppi Misto, Lega Salvini Premier, Lista Vivarelli Colonna Sindaco, Fratelli d’Italia e Forza Italia.