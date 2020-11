Coronavirus: in calo i casi in Toscana, oggi sono 1.117. Si conferma la tendenza di diminuzione

GROSSETO – I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 1.117 su 15.081 tamponi molecolari e 3.263 test rapidi effettuati. Così scrive il presidente della Regione Eugenio Giani sul suo profilo Facebook. Una comunicazione con la quale, così come accade ormai da alcuni giorni, il governatore anticipa i dati della giornata (la foto è stata postata dal presidente Giani su Facebook)..

«Continuiamo a rispettare le regole – dice Giani – e non vanifichiamo il lavoro portato avanti da tutte le donne e gli uomini della sanità».

A guardare i dati di questi ultimi giorni sembra che il numero dei nuovi contagi rimanga stabile. Come detto oggi sono 1.117 in calo rispetto a ieri quando erano stati registrati 1.351 postivi. Nei giorni precedenti la Toscana aveva avuto anche dati migliori con 986 contagi martedì, 962 contagi lunedì e 1323 domenica.

La tendenza sembra chiara soprattutto rispetto alla settimana precedente quando i numeri fotografavano una situazione diversa: i nuovi positivi si attestavano tra 1900 e 2500 casi quotidiani.

È ancora presto per capire se questi dati saranno sufficienti, insieme a quelli dei ricoveri nei reparti Covid e in terapia intensiva, per poter cambiare la zona di rischio nella quale è inserita fino ad oggi la nostra Regione. La Toscana è stata classificata come zona rossa dal 15 novembre e non sappiamo se già dalla prossima settimana, visto il miglioramento dei vari parametri e trascorse già le due settimane minime (che si concludono domenica 27 novembre), sarà possibile che la Toscana torna ad essere zona arancione.