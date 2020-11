Coronavirus, Dionisi: «Si crei un “Fondo mutuo soccorso” per aiutare le imprese in difficoltà»

MANCIANO – “Non siamo ancora fuori dalla crisi sanitaria e il prolungato fermo di tutte le attività produrrà pesanti conseguenze sulle imprese e sul reddito delle famiglie, molte delle quali già oggi sono in una condizione di forte disagio. Per questo, evitando ogni sovrapposizione con altri livelli istituzionali, suggerisco di creare da subito un “Fondo mutuo soccorso” dove inserire risorse sia comunali che private e, facendo anche convenzioni con istituti bancari, garantire una propedeutica provvista della necessaria liquidità al fine di compensare i gap produttivi delle attività economiche del territorio”.

A parlare il consigliere comunale di Manciano Fiorenzo Dionisi.

“Dato il perdurare di questa drammatica situazione sanitaria e socio/economica – prosegue -, ho riproposto al sindaco e all’attuale maggioranza la mia disponibilità a partecipare ad un tavolo operativo per mettere a confronto diversi progetti e suggerimenti in previsione della cosiddetta quarta fase; in particolare per incidere, attraverso l’Anci, sui progetti che il Governo invierà alla Commissione europea, per attingere ai fondi che arriveranno dal “Recovery Fund”. Mi auguro – conclude -che ciò sia accolto favorevolmente”.