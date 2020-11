Coronavirus: 37 nuovi positivi. Una persona morta e 48 guariti

GROSSETO – Un uomo di 87 anni è deceduto oggi in provincia di Grosseto, e 37 sono coloro che sono risultati positivi oggi al Coronavirus. Oggi in Maremma sono 48 le persone guarite.

730 i tamponi effettuati e 1676 le persone attualmente in carico al sistema sanitario nella nostra provincia. In tutta la Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena) sono invece 169 i nuovi positivi.

A Grosseto nella fascia sino a 18 anni sono sei i nuovi positivi, dieci quelli tra i 19 e i 34 anni, 12 tra i 35 e i 49 anni, quattro tra i 50 e i 64, tre tra i 65 e i 79 e infine due oltre gli 80 anni.

Rispetto a ieri (61) la situazione dei nuovi positivi oggi sono più o meno dimezzati anche se in salita rispetto a due giorni fa (27), e più o meno i medesimi rispetto a martedì (31).

Per quanto riguarda la situazione comune per comune a Grosseto sono 18, cinque a Gavorrano, quattro a Follonica, due a Castel del Piano, Manciano, Massa Marittima e Santa Fiora e infine uno a Orbetello e Scarlino. Al momento sono 2.527 le persone in quarantena in quanto contatto stretto di positivo. 57 le persone ricoverate al Misericordia, e 15 in terapia intensiva.

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto (i comuni non indicati hanno zero nuovi casi)

Comune Nuovi casi Castel Del Piano 2 Follonica 4 Gavorrano 5 Grosseto 18 Manciano 2 Massa Marittima 2 Orbetello 1 Santa Fiora 2 Scarlino 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 15 12 13 14 10 7 Grosseto 6 10 12 4 3 2 Siena 3 25 6 11 2 13 Totale ASL TSE 24 47 31 29 15 22

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 21/11/2020 Domenica 22/11/2020 Lunedì 23/11/20 Martedi 24/11/20 Mercoledì 25/11/20 Giovedì 26/11/20 Venerdì 27/11/20 Arezzo 114 126 62 58 97 96 71 Siena 58 58 24 31 8 64 60 Grosseto 65 51 52 33 27 61 37 Totale Asl Tse 237 235 140 124 133 224 169

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1217 Provincia di Siena 1082 Provincia di Grosseto 730

.

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 2409 Provincia di Siena 1086 Provincia di Grosseto 1676

.

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 2071 Provincia di Siena 827 Provincia di Grosseto 1457

.

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 4306 Provincia di Siena 2588 Provincia di Grosseto 2527

.

Guariti Provincia di Arezzo 59 Provincia di Siena 66 Provincia di Grosseto 48

.