Controlli anti-Covid: 70 auto fermate. In una c’era droga, un altro non aveva patente e assicurazione

GROSSETO – 70 auto fermate, 100 persone controllate. Sono i controlli fatti dalla Guardia di finanza che ha impiegato 20 militari Compagnia di Grosseto e delle Tenenze di Orbetello e Follonica, compresi i pastori tedeschi antidroga Dankan e Banda.

I controlli si sono concentrati sull’Aurelia, nella zona di confine fra il Comune di Capalbio e quello di Montalto di Castro, così da controllare il flusso di persone e merci, oltre che intercettare eventuali indebiti attraversamenti del confine regionale, sia in entrata che in uscita.

Le persone controllate hanno consegnato le autocertificazione i cui contenuti verranno poi approfonditi. È stato anche trovato un soggetto che si trovava in possesso di hashish, e sono stati elevati verbali per violazioni al codice della strada; in particolare un uomo originario del Lazio, con precedenti per furto, che non aveva mai conseguito la patente e che è stato trovato alla guida di un’auto senza assicurazione, l’auto è stata sequestrata.